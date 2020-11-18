عبداللهيان: لا مستقبل لخونة القدس الشريف وفلسطين

اشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان الى زيارة وزير خارجية البحرين الى فلسطين المحتلة، مؤكدا بان خونة القدس الشريف وفلسطين لا مستقبل لهم.



وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: ان زيارة وزير خارجية آل خليفة البحريني الى ارض فلسطين المحتلة، هو استمرار لعرض السيرك الذي جرى في شرفة البيت الابيض.



واضاف: في هذا الطريق الخاطئ، يتشارك آل خليفة في المصير مع الخنازير الصهيونية. لاشك ان خونة القدس الشريف وفلسطين لا مستقبل لهم.



وارفق امير عبداللهيان تغريدته بهاشتاغ باللغة العربية: "الاقصى يرفضكم. اطردوا المطبعين".