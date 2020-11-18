الخارجية العراقية: القوات الأميركية المتبقية بعد خفض أعدادها غير قتالية

أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، مشيراً إلى أن القوات المتبقية "غير قتالية"، فيما وصف الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الثلاثاء، بأنه "هجوم على الحكومة والشعب".



وقال حسين خلال مؤتمر صحفي "عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الاميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي"، مبينا أن "الحوار اشار الى اعادة انتشار القوات الاميركية خارج العراق واكدنا على جدولة الانسحاب".



وأضاف حسين أن "هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الاميركي بشأن تخفيض قواتها في العراق"، لافتا إلى أن "القوات المتبقية الاميركية في العراق غير قتالية".



وأشار إلى أن "قوات التحالف جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية"، منوهاً إلى أن "العمل المستقبلي مع الجانب الاميركي مستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية".



وفيما يتعلق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، قال حسين إن "الاعتداء السافر على الخضراء يعد هجوما على الحكومة والشعب"