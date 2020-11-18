الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:18

الخارجية العراقية: القوات الأميركية المتبقية بعد خفض أعدادها غير قتالية

الخارجية العراقية: القوات الأميركية المتبقية بعد خفض أعدادها غير قتالية
أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، مشيراً إلى أن القوات المتبقية "غير قتالية"، فيما وصف الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الثلاثاء، بأنه "هجوم على الحكومة والشعب".

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي "عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الاميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي"، مبينا أن "الحوار اشار الى اعادة انتشار القوات الاميركية خارج العراق واكدنا على جدولة الانسحاب".

وأضاف حسين أن "هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الاميركي بشأن تخفيض قواتها في العراق"، لافتا إلى أن "القوات المتبقية الاميركية في العراق غير قتالية".

وأشار إلى أن "قوات التحالف جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية"، منوهاً إلى أن "العمل المستقبلي مع الجانب الاميركي مستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية".

وفيما يتعلق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، قال حسين إن "الاعتداء السافر على الخضراء يعد هجوما على الحكومة والشعب"
رقم : 898571
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان