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الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:32

قمة بين الأردن والإمارات والبحرين في أبوظبي

قمة بين الأردن والإمارات والبحرين في أبوظبي
يشارك الملك الأردني عبد الله الثاني الأربعاء، في قمة ثلاثية مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الملك عبد الله يشارك في القمة الثلاثية، بدعوة من ولي عهد أبوظبي، لافتة إلى أن ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني أدى اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى ما سيبحثه قادة الدول الثلاث في قمتهم بأبوظبي، خاصة ان النظامين البحريني والاماراتي وقعا اتفاقا تطبيعيا مع الاحتلال.

في السياق، قال المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عتيق جكة: "من المتوقع أن يصدر بيان مشترك في نهاية القمة الثلاثية، يؤكد حرص الدول الثلاث على دعم العلاقات وعزيزها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة الشعوب العربية، ويُبرز الجهود المبذولة لاحتواء وتسوية التوترات في المنطقة ودعم استقرارها وأمنها لمواجهة التحديات التي تطالها".

وفي سبتمبر الماضي اعلنت الامارات والبحرين تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الاسرائيلي في حين أعلنت يوم أمس السلطة الفلسطينية اعادة التنسيق الامني مع الكيان الاسرائيلي وهو ما لاقى سخطا واسعا من قبل الفصائل الفلسطينية.
رقم : 898604
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