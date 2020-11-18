13 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب

أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 13 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية.



وبحسب الأناضول، فإن قافلة المساعدات دخلت من معبر "جيلوه غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لـ"باب الهوى" من الجانب السوري.