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الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:39

وفيات كورونا اليومية على مستوى العالم تسجل رقماً قياسياً

وفيات كورونا اليومية على مستوى العالم تسجل رقماً قياسياً
أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء أن عدد الوفيات اليومية بفيروس «كورونا» على مستوى العالم بلغ 10 آلاف و816 حالة، أمس الثلاثاء، وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.

وكان الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض 10 آلاف و733 يوم الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وفقاً لإحصاء وكالة «رويترز».

وسجلت أمريكا، الدولة الأكثر تضرراً من الجائحة على مستوى العالم، 11.4 مليون حالة إصابة بمرض «كوفيد - 19» الناتج عن الإصابة بالفيروس و248 ألفاً و574 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت البرازيل 166 ألفاً و699 وفاة تلتها الهند بتسجيل 130 ألفاً و993 وفاة، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا وفيات أعلى من مائة ألف منذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وسجلت أوروبا نحو رُبع الوفيات البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة. وكان أكبر عدد من الوفيات في القارة في بريطانيا.

وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سجلت وفيات تزيد على 50 ألفاً تلتها إيطاليا بتسجيل 46 ألفاً و464 وفاة ثم فرنسا 46 ألفاً و273 وفاة.

واضطرت الحكومات، التي تواجه بالفعل موجة جديدة من فقدان الوظائف وخروج الشركات من السوق، إلى فرض قيود جديدة تشمل حظر تجول محلي وإغلاق المتاجر غير الأساسية وتقييد الحركة.
رقم : 898609
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