لبنان.. الغاء الاحتفالات بذكرى الاستقلال بسبب كورونا والاغلاق الكامل

اعلنت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية الغاء الاحتفالات بذكرى الاستقلال بسبب كورونا والاغلاق الكامل
أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، انه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة "كورونا" واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم الغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في مجلس النواب ومجلس الوزراء.