لبنان.. الغاء الاحتفالات بذكرى الاستقلال بسبب كورونا والاغلاق الكامل

اعلنت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية الغاء الاحتفالات بذكرى الاستقلال بسبب كورونا والاغلاق الكامل



أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في ​رئاسة الجمهورية​، انه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة "​كورونا​" واستنادا الى قرار ​الاقفال​ الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم الغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى ​الاستقلال​، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في ​مجلس النواب​ و​مجلس الوزراء​.