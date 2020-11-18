البحرين والإحتلال يتفقان على فتح السفارات بين الطرفين

صرح وزير الخارجية في كيان الإحتلال غابي أشكينازي ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بأنهما اتفقا على تبادل فتح السفارات خلال محادثاتهما الأربعاء.



وقال أشكينازي، في مؤتمر صحافي مشترك بينهما، لقد “اتفقنا على تبادل فتح السفارات، وحث الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات.



وقال الزياني، من جانبه، إن بلاده تقدمت بطلب رسمي لفتح سفارة في "إسرائيل".

وأضاف أن الجانبين بحثا مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة الحوار، وشدد على أن المنامة “مقتنعة بالسلام والتعايش وقبول الآخر”.



ووجه الزياني دعوة للوزير الصهيوني لزيارة البحرين.



ووصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى الاراضي المحتلة في أول رحلة طيران تجارية إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، بعد اتفاق العار وتطبيع العلاقات رسميا في سبتمبر/أيلول.



وأقلعت طائرة بحرينية من مطار المنامة، صباح اليوم الأربعاء، وهبطت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد حوالي ساعتين، وفقا لمسؤول أمريكي وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار24".