العثور على مقبرة جديدة في ترهونة الليبية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، الأربعاء، العثور على مقبرة جديدة في مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.



وقال مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد العزيز الجعفري، إن “فرق الهيئة تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة”.



وأضاف الجعفري، أن “فرق الهيئة تعمل حاليا على انتشال الجثث من المقبرة، ولا يعرف عددها حتى الآن”.



وأشار إلى أن عدد المقابر التي تم اكتشافها في ترهونة منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي بلغ 27 .



والأحد، أعلنت الهيئة ذاتها، العثور على مقبرة جماعية في منطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة.



وقبل نحو أسبوع اكتشفت فرق البحث عن الرفات والمفقودين 5 مقابر جماعية في ذات المكان (مشروع الربط بترهونة).