خطيب زادة : امريكا ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على إيران

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة نحن لن نساوم على أمننا القومي وان الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على إيران ، فاذا كان هناك دولة واحدة يتعين عليها أن تعمل وفقا للشروط فهي الولايات المتحدة.



واضاف سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مقابلة مع قناة "برس تي في" ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب ينوي فرض الوان حظر على إيران بحيث لا تتمكن أي حكومة أميركية التخلي عنه وعلى سبيل المثال العودة إلى الاتفاق النووي ، و قال انه وبحسب قول الاميركيين انفسهم وكما قال أوبراين ، مستشار الأمن القومي للحكومة الأمريكية ، لم يعد هناك شيء لفرض حظر عليه . هذه الخطط هي جزء من حرب نفسية شاملة ضد الشعب الإيراني.



وصرح خطيب زادة أن الضغوط القصوى الان بلغت مرحلة الهزيمة القصوى مضيفًا انه لا يمكنهم بعد من فعل شيء سوى الاستمرار في نفس الحرب النفسية ضد الشعب الايراني .



وتابع خطيب زادة إنهم يحاولون أيضًا ، بدافع الإحباط من فرض مزيدا من الحظر للايحاء بأن سياسة الضغوط القصوى التي ينتهجونها لا تزال قائمة في حين يعلم الجميع مدى فشلهم وعدم تمكنهم من تحقيق أي من مارب الضغوط القصوى ى ومن هنا يجب أن يكون المرء محتاطا جدًا في تفسير بياناتهم .



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن هذه تصرفات ناتجة عن الإحباط واليأس ، وقال إنهم مدمنون على الحظر، لكنهم الآن باتوا ايضا يعانون من اضطراب نفسي ووسواس قهري ازاء إيران. خاصة بالنظر إلى الطريقة الفعالة التي ترد بها إيران على الحظر الأميركي غير المسبوق الذي لم يفرض مثله على أي دولة أخرى .



وافاد خطيب زاده إنهم لم يحققوا أيا من ماربهم ازاء إيران وقال انه لهذا السبب كل ما تسمعه عن إيران الآن هو بسبب الإحباط من قبل ممن يناصبون العداء لايران في واشنطن والبيت الأبيض".



ورداً على سؤال حول ما إذا فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فهل ستكون إيران على استعداد لتثق بالولايات المتحدة والسماح لها بالعودة الى الاتفاق النووي ؟ قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي ان الحقيقة هي أن الأمر لا يتعلق بالثقة. فقد تم التفاوض على الاتفاق النووي على أساس عدم الثقة المتبادل ، وليس الثقة ، وهذا هو الأهم.



وأضاف انه سننظر في تصرفات أي شخص يتولى رئاسة البيت الأبيض. لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن هذا الأمر. نحن ننتظر لنرى كيف يسير الوضع.



وتابع خطيب زاده اننا نعتقد أن الاتفاق النووي لا يزال قائما وكما تعلمون على الأرجح انه قرار ملزم قانونًا من قبل مجلس الأمن الدولي و بالطبع هذا الاتفاق يخضع للتنفس الاصطناعي لأن الأوروبيين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق برفع الحظر حسب الاتفاق النووي . ومع ذلك ، فإن هذا الاتفاق هو قرار ملزم قانونًا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية : "إذن هذا الاتفاق لا يزال ساريًا ، لكن الطريقة الوحيدة لإبقائه هي عودة الجميع إلى الامتثال الكامل بالتزاماتهم ، وإيران مستعدة بالتأكيد إذا عاد الطرف الآخر إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي ، كما هو الحال دائمًا وبحسن نية وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وصحيح.