خروج رتل أميركي من الجزيرة السورية إلى الأراضى العراقية

أخرجت قوات الاحتلال الأميركي رتلا جديدا يضم آليات وصهاريج من قواعدها غير الشرعية المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضى العراقية.



وذكرت مصادر أهلية لـوكالة سانا أن قوات الاحتلال الأميركي أخرجت صباح اليوم رتلاً مؤلفا من 30 آلية وصهاريج وبرادات إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي من منطقة تل حميس.



وأخرجت قوات الاحتلال الأميركي أمس رتلا مؤلفا من 60 شاحنة تقل معدات وأسلحة وعددا من صهاريج النفط والبرادات التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر الوليد.



وتسيطر قوات الاحتلال الأميركي بالتواطؤ مع ميليشيا قسد على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وأخرجت على مدى الأشهر الماضية مئات الشاحنات والصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق.