وزير الداخلية اللبناني ينفي خبر اقفال مطار بيروت

أكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​محمد فهمي أن الخبر المتداول عن تمديد الإقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف كانون الأول عار من الصحة.



حيث أشار المكتب الإعلامي ​، إلى أنّه "يتمّ التداول بخبر صادر عن وزير الداخلية والبلديات، أنّه بعد التشاور بينه وبين وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، تمّ الاتفاق على تمديد مدّة الإقفال العام وإغلاق ​المطار​ لغاية منتصف كانون الأول المقبل".



وأكّد في بيان، أنّ "هذا الخبر عار من الصحّة جملةً وتفصيلًا، وأنّ أيّ قرار كهذا يصدر فقط عن ​المجلس الأعلى للدفاع​، الّذي تعود إليه صلاحيّة التمديد من عدمه".