وزير الداخلية اللبناني ينفي خبر اقفال مطار بيروت

أكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي أن الخبر المتداول عن تمديد الإقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف كانون الأول عار من الصحة.
حيث أشار المكتب الإعلامي ، إلى أنّه "يتمّ التداول بخبر صادر عن وزير الداخلية والبلديات، أنّه بعد التشاور بينه وبين وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تمّ الاتفاق على تمديد مدّة الإقفال العام وإغلاق المطار لغاية منتصف كانون الأول المقبل".
وأكّد في بيان، أنّ "هذا الخبر عار من الصحّة جملةً وتفصيلًا، وأنّ أيّ قرار كهذا يصدر فقط عن المجلس الأعلى للدفاع، الّذي تعود إليه صلاحيّة التمديد من عدمه".