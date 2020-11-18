رسالة تحذرية من المشاط لتحالف العدوان السعودي

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن السعوديين إذا أرادوا أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية فلا يجب أن يشعر أحد من مسؤولي دول العدوان بالطمأنينة أو الإيجابية، حتى يدخلوا للسلام وللحلول السلمية.



وفي معرض رده على تصريحات المندوب السعودي في مجلس الأمن التي عبر من خلالها عن تفاؤله قال الرئيس المشاط: تفاؤلك في غير محله طالما استمر العدوان والحصار.



جاء ذلك في كلمة للرئيس المشاط في اللقاء التشاوري لبناء القدرات والتنسيق بين قيادات أجهزة الدولة ، اليوم الأربعاء، والتي أشار خلالها إلى أن هذه الورشة تعتبر بداية عملية ستستمر حتى نخلص إلى برامج عمل واضحة وموحدة في إطار الرؤية الوطنية.



وشدد الرئيس المشاط على أن المسؤول في موقع المسؤولية يجب أن يستغل الموقع الذي هو فيه ولا عذر لأحد أن يتعذر بالإمكانات، فإذا حصل هناك إرادة ونية وجدية فبالإمكان التوصل إلى الحلول والانتاج والابتكار.. مؤكدا أن علينا تحمل المسؤولية، ومن يرى نفسه غير مؤهل لهذه المسؤولية عليه أن يقول إنه غير قادر قبل أن تتحول إلى لعنة عليه.



وقال المشاط: لا يجب أن يحتقر أحد عمله مهما كان بسيطا أو كانت نتائجه بسيطة، فلكل موقف أثر، مضيفا ” إن المسؤولية تتلخص في أن نكون عند مستوى تطلعات وطموح وتضحيات شعبنا، وهذه مسؤولية كبيرة جدا فيجب تحويل كل الصعوبات إلى فرص، وأن نحول كل هذه التحديات إلى تطلعات وطموح لما يصبو إليه شعبنا.



وأضاف” الايجابيات كثيرة ولا نحاول أن نتحدث عنها كثيرا لأنها ملموسة ويلمسها المواطن وعلينا أن نركز على الجانب السلبي في كيف نقوي ونسد كل الجوانب السلبية والثغرات الموجودة.. لافتا إلى أن الحالات الايجابية كثيرة وقد بدأت أنشطة لمسناها في الأيام الماضية فيما يتعلق بتفعيل المنظومة العدلية وموضوع إدارة الشكاوى ومكافحة الفساد.



وأكد الرئيس المشاط الاستمرار في مثل هذه الأنشطة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي.. موضحا أنه إذا لم تكن هموم المواطن وتحقيق كل الخير له، فلا خير فينا ولا خير في خططنا ولا خير في أعمالنا.