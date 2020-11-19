الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:46

ملك البحرين يقترح استضافة قمة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية

ملك البحرين يقترح استضافة قمة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية
اقترح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، استضافة "قمة إسرائيلية - فلسطينية" لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني كبير، إن الاقتراح طرح خلال القمة الثلاثية التي جمعت الملك الأردني "عبد الله الثاني" وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".

ولم تضف الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول المقترح البحريني.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، عقدت القمة الثلاثية التي جمعت زعماء الأردن والبحرين والإمارات في عاصمة الأخيرة أبوظبي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وناقشت القمة أيضا علاقات الدول الثلاث وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة.

وكان قد وصل إلى مطار تل أبيب أمس الأربعاء، أول وفد رسمي بحريني بقيادة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.

واتفق الزياني مع نظيره الإسرائيلي "غابي أشكنازي" على تبادل السفارات في أقرب وقت ممكن، وبدء انطلاق الرحلات الجوية من المنامة إلى تل أبيب مطلع الشهر المقبل.

وكشف رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، عن أن "إسرائيل" والبحرين كانتا على تواصل قبل سنوات من توقيع اتفاقية “أبراهام” لتطبيع العلاقات بينهما.

ووقعت كل من البحرين والإمارات مع الكيان الاسرائيلي، في واشنطن منتصف أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات.

وقوبل تطبيع البحرين والإمارات لعلاقاتهما مع الكيان الصهيوني برفض شعبي عربي واسلامي واسع، وأكدوا انه خيانة للقضية الفلسطينية، لاسيما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.
رقم : 898701
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
18 تشرين الثاني 2020
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان