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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:14

ترامب لم يخطط لإجراء اجتماع مجموعة السبع الكبار

ترامب لم يخطط لإجراء اجتماع مجموعة السبع الكبار
أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لم يخطط لإجراء اجتماع السبع الكبار.

وبحسب المصادر، القرار النهائي لم يتخذ بعد، لكن لم يبقى الكثير من الوقت لتخطيط قمة كبيرة لأن في 20 كانون الثاني 2021 وفقا للقانون، من المفترض أن يستلم الرئيس المنتخب منصب رئيس البلد.

وأضافت المصادر، أن إدارة ترامب لم تخطط مواعيد وجدول أعمال القمة المحتملة، وأكد واحد منهم أنه لم يجر العمل على البيان المشترك أيضا، وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل قمة مجموعة السبع الكبار واقترح دعوة أربع دول إليها (روسيا والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا).

وفي وقت لاحق، قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أليسا فرح، أن قمة المجموعة الموسعة من دول العالم ستتيح مناقشة "مستقبل الصين".

ويشار إلى أن مجموعة الدول "الثمانية الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك على خلفية أحداث شبه جزيرة القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.
رقم : 898708
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