سوريا.. تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 51 حالة ووفاة 4 من الاصابات المسجلة بالفيروس.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6919 شفيت منها 2868 وتوفيت 358 حالة.



وكانت الوزارة أعلنت أمس الاول الثلاثاء تسجيل 77 إصابة جديدة وشفاء 58 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا .



وسجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.