استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وإيران

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، يوم الاربعاء، أنها تستأنف رحلاتها الى طهران ابتداء من اليوم 18 تشرين الثاني الجاري.



وأفادت وكالة أنباء فارس نقلا عن تاس، أن شركة "أيروفلات" للخطوط الجوية الروسية، أعلنت انها تستأنف رحلاتها الجوية الى طهران بدءا من اليوم الاربعاء.



وفي بيان صادر عن هذه الشركة، أعلنت أن "أيروفلات" ستستأنف رحلاتها الجوية الى طهران بدءا من 18 تشرين الثاني 2020. وتنطلق الرحلات من موسكو الى طهران مرتين في الاسبوع يومي الاربعاء والأحد، وستكون رحلات العودة من طهران الى موسكو يومي الخميس والأحد.



ولفتت شركة الطيران الروسية الى ان دخول الرعايا الاجانب الى ايران سيكون وفقا لشروط نظام التأشيرات، باستثناء السفر للأغراض السياحية.



كما أعلنت الشركة ان المعلومات المحدثة بشأن جدول الرحلات وخدمات الطيران متوفرة على الموقع الالكتروني للشركة.