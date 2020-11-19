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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:22

تدهور الوضع الصحي للأسير ياسر خزيمية من جنين

تدهور الوضع الصحي للأسير ياسر خزيمية من جنين
 تدهورت الاوضاع الصحية للأسير الفلسطيني ياسر وليد خزيمية (29 عاما)، من بلدة قباطية في جنين.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن الأسير خزيمية يعاني قبل اعتقاله في آب الماضي، من مرض "بهجت"، وتفاقم وضعه الصحي، جرّاء ظروف التحقيق والاعتقال القاسية، وإهمال ومماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير، مطالبا جهات الاختصاص بضرورة الضغط من أجل ضمان تقديم العلاج اللازم له.

يُشار إلى أن الأسير خزيمية معتقل في سجن "مجدو" ولا يزال موقوفا، وهو أسير سابق اُعتقل مرات عدة بين أحكام واعتقال إداري.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4700، منهم 41 فتاة، ونحو 160 طفلًا قاصرًا، ومنهم 541 محكومون بالمؤبد كالأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا، ويبلغ عدد المعتقلين إداريًّا نحو 400.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال تجاوز (1800)، منهم قرابة (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، ومنهم مصابون بالسرطان، وعشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة.

وفيما يتعلق بالعيادات الطبية في السجون فإنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الاختصاصيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، وأن الدواء الوحيد المتوفر فيها هو حبة (الأكامول) التي تقدم علاجًا لكل مرض وداء.

وعلاوة على ذلك تستمر إدارة السجون في مماطلتها بنقل الحالات المرضية المستعصية للمستشفيات؛ كما أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحية، بدلاً من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالباً ما يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم، فضلا عن المعاملة الفظّة والقاسية التي يتعرضون لها أثناء عملية النقل.
رقم : 898716
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