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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:31

غریب آبادي: الدول الأوروبية مدينة في الاتفاق النووي

غریب آبادي: الدول الأوروبية مدينة في الاتفاق النووي
اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الوکالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي بانه ليست ايران بل الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي هي المدينة في الاتفاق« مؤكدا بان ايران ستمضي في مسار خفض التزاماتها النووية ما لم يعد التوازن الى الاتفاق.

واشار غريب آبادي في حوار مع التلفزيون الايراني ،مساء أمس الاربعاء، الى الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم امس في فيينا والذي تضمن جزء منه موضوع التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الايراني وقال: انه وفي ضوء الجهود والتعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة خلال الاشهر الاخيرة فقد تم خلافا للاجتماعين الماضييين تقديم تقرير واحد فقط وكان حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي مما يدل على اهمية هذا الموضوع وهو اان التعاون بين ايران والوكالة يمضي في مسار الحل والتسوية للقضايا بينهما ولا ينبغي النظر اليها كمشكلة ونحن نرحب بهذا الامر.

وقال الدبلوماسي الايراني ان 4 مشاريع للجمهورية الاسلامية الايرانية تم ادراجها والمصادقة عليها في لائحة المشاريع في اجتماع مجلس الحكام نوفمبر العام الماضي الا ان ميزانيتها يجب المصادقة عليها في هذا الاجتماع لتدخل حيز التنفيذ في العام 2021.

ونوه الى فشل اميركا في وقت سابق في تفعيل آلية الزناد "سناب بك" في مجلس الامن الدولي واضاف: ان اميركا اعلنت اليوم (امس) ايضا بان آلية "سناب بك" تم تفعيلها ولا ينبغي للوكالة تنفيذ مثل هذه المشاريع مع ايران الا انه لا احد دعم اميركا وبالتالي تم من جديد المصادقة بالاجتماع على كل هذه المشاريع والميزانية الخاصة بها واضطرت اميركا نفسها للانضمام لهذا الاجماع.

واضاف: ان هذا الامر مؤشر الى ان المسار الخاطئ الذي بداته اميركا من نيويورك ولم يدعمها احد فيه، قد فشل في فيينا ايضا.
رقم : 898719
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