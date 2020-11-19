‘‘حماس‘‘: العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على سوريا بلطجة

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالغارات الإسرائيلية على سورية ،فجر امس الأربعاء، والتي وصفتها بـ "البلطجة".



وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له: "العدوان الصهيوني" على سورية فجر اليوم، (امس) يمثل منطق البلطجة التي يتصرف بها الكيان في كل المنطقة مسنودا بدعم أمريكي".



وطالب بتكاتف كل القوى الحية لمواجهة ما أسماه "المشروع الصهيوني" في المنطقة، وصولاً لطرده منها.



وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن ،فجر أمس الأربعاء، عن استشهاد ثلاثة عسكريين وإصابة آخر في هجوم للطيران الحربي الإسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.