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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:24

الاحتلال يرفض إدخال أجهزة التنفس لغزة

الاحتلال يرفض إدخال أجهزة التنفس لغزة
رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة، إلا بعودة الجنود "الاسرئيليين" المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية.

وبحسب موقع اخباري عبري، فإن حكومة الاحتلال وضعت مساء امس الأربعاء، عدة شروط لإدخال أجهزة التنفس والأدوية لغزة.

وأوضحت ان حكومة الاحتلال قالت إنه "لن يكون هناك أي مشروع في غزة أو عودة للتفاهمات طالما لم يعود الجنود الأسرى".

ونبهت أنه حال تم عودة اطلاق البالونات اتجاه البلدات المحتلة، سيرد جيش الاحتلال بطريقة "سيفهمها مطلقي البالونات".

وسبب حصار حكومة الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ سنوات عدة، معاناة حادة لمستشفيات قطاع غزة بنقص شديد في أجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات الطبية كافة.
رقم : 898737
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