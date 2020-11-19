اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق ، الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة كركوك.



وذكرت الوكالة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على خلية ارهابية نائمة مكونة من اربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، فضلاً عن تأشر مطلوبيتهم وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية في مايسمى ديوان الخدمات وديوان الجند تحت كنى (ابوزيد وابو عزام وابو زياد وابو احمد)".



وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية من بينها مايسمى غزوة تل اسقر عام ٢٠١٥ ضد قوات البشمركة و غزوة الضباب في محافظة كركوك"، مؤكدة أنه "تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".