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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:29

تسجيل 13223 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 476 شخصا

تسجيل 13223 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 476 شخصا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 13223 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 476 شخصا بالمرض خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لاري اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13223 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد لغاية الان الى 815117 شخصا من ضمنهم 5729 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 583704 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 476 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 43417 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 5 ملايين و 667 الفا و 538 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان محافظات "هرمزكان" و"فارس" و"كلستان" و"سيستان وبلوجستان" هي الان في الحالة البرتقالية او الصفراء فيما بقية المحافظات في الحالة الحمراء.
رقم : 898780
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