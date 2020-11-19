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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:30

روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية

روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
قال رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني: ان 9 مشاريع كبيرة في مجال النقل سيتم تدشينها حتى نهاية الحكومة الحالية.

واضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال مراسم تدشين 13 مشروعا في مجال الطرق السريعة والمطارات اقيمت عبر الفيديو كنفرانس : ان هذا العام هو عام نهضة الانتاج وان احدى ركائز هذه النهضة هو مجال النقل، معتبرا النقل البري والجوي والسككي من اركان تطور البلد المهمة وكذلك للارتباط مع جميع دول العالم.

وفي إشارته إلى الدور المهم للنقل في السياحة ومشاكل هذه الصناعة بسبب تفشي كورونا ، قال روحاني: عاجلا أم آجلا سيتخلص العالم من كورونا وستتوفر الأدوية واللقاحات ففي تلك الظروف ستكون السياحية مهمة جدا بالنسبة لنا وان تطوير وتنمية خطوط النقل ستؤثر كبيرا بهذا الصدد.

واضاف رئيس الجمهورية أن النقل مهم جدا في العلاقات الخارجية وترانزيت السلع والبضائع وخاصة لإيران لموقعها الجغرافي المهم لربط المنطقة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب والخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي بالمناطق الشمالية والوسطى. من الكرة الارضية.

وقال الرئيس روحاني انه خلال الأسابيع المقبلة ، سيتم افتتاح خط سكة حديد خاف - هرات ، حيث سيصل خط سكة الحديد الإيراني إلى أفغانستان.

واكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بان احدى مؤامرات الاميركيين خلال الاعوام الاخيرة هي انهم سعوا كثيرا للحيلولة دون ان تمر طرق الترانزيت الرئيسية في المنطقة عبر ايران لكنهم لم يفلحوا كثيرا في مسعاهم هذا نظرا لموقع ومكانة ايران.

واضاف روحاني : سيتم تدشين 9 مشاريع كبيرة في مجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية ستعزز من مكانة ايران في مجال النقل البري والجوي والسككي.
رقم : 898781
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