الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:34

موسكو: الجانبان الأرمني والأذربيجاني تبادلا 385 جثة في قره باغ

موسكو: الجانبان الأرمني والأذربيجاني تبادلا 385 جثة في قره باغ
أعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ سلما إلى أحدهما الآخر منذ 13 نوفمبر الجاري 385 من جثث ضحايا الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس أن هذا الرقم يشمل الضحايا من كلا الطرفين.

ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن 3054 مدنيا من سكان قره باغ عادوا إلى منطقتهم منذ 14 نوفمبر.

وأكدت زاخاروفا أن القيادة الروسية لا تزال على تواصل مستمر مع إدارة أذربيجان وأرمينيا لتنسيق العمل في مرحلة ما بعد الصراع، مشيرة إلى أن مسألة حماية المقدسات والمواقع الثقافية في قره باغ تتخذ مكانة خاصة ضمن أجندة هذه الاتصالات.

ووقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في العاشر من نوفمبر على بيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ ينص على احتفاظ الجانب الأذربيجاني بالسيطرة على كافة المناطق التي انتزعها خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري ونشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم المتنازع عليه.
رقم : 898791
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
19 تشرين الثاني 2020
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
19 تشرين الثاني 2020
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
19 تشرين الثاني 2020
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
19 تشرين الثاني 2020
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
18 تشرين الثاني 2020
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان