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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:42

روسيا .. قفزة غير مسبوقة في الإصابات والوفيات بكورونا

روسيا .. قفزة غير مسبوقة في الإصابات والوفيات بكورونا
بقفزة جديدة غير مسبوقة، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 460 وفاة و23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي رصد 23610 إصابات جديدة بالوباء، مقابل 20985 إصابة في اليوم السابق، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6438 إصابة) وسان بطرسبورغ (2312 إصابة).

وشهدت حصيلة ضحايا العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19" ارتفاعا غير مسبوق ثالثا على التوالي بتسجيل 463 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 456 و442 وفاة في اليومين السابقين.

وتخطى بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي الذي سجل في البلاد منذ بداية الجائحة عتبة المليونين وأصبح مليونين و15608 إصابات مؤكدة منها 34850 حالة وفاة و454102 حالتين ناشطتين (ما يمثل تراجعا بـ2426 حالة نشطة منذ أمس).

وتجاوز عدد المتعافين الجدد عدد الإصابات لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 25573 حالة شفاء خلال اليوم الأخير، لتبلغ الحصيلة الإجمالية مليونا و526656 متعافيا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 70.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (577 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 468 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
رقم : 898808
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