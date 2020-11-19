حملة اعتقالات يشنها الاحتلال الصهيوني بالضفة والقدس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وأحياء القدس المحتلة.



ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف السلايمة من بيت حنينا في القدس المحتلة.



وفي طوباس شمال الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال الشاب يوسف جمال صوافطة من طوباس أثناء مروره على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب علاء عمر زكارنة من بلدة قباطية أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رائد خليل العمور من بلدة تقوع قضاء بيت لحم بعد استدعائه إلى مخابرات الاحتلال في تجمع مستوطنات "عتصيون".



وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزل الصحفي رائد أبو ارميلة في المنطقة الجنوبية وعبثت بمحتوياته، كما داهمت منزل المواطن محمود سالم لهروش في بلدة يطا، وفتشته.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية مفاجئة عند مدخلي بلدتي بني نعيم وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدَّهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.



ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.



وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزا، وفق التقرير.



وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا دوهمت الشهر السابق.