الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:50
الادميرال تنكسيري:

بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع

بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
اكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان بارجة "الشهيد رودكي" العابرة للمحيطات التي انضمت اليوم الخميس لهذه القوة، بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، مزودة بمختلف انواع الاسلحة المصنعة وطنية.

وفي كلمته اليوم الخميس خلال المراسم اعتبر الادميرال تنكسيري الدفاع عن كيان الاسلام بانه لا يعرف حدودا وقال: انه وفقا لتصريحات قائد الثورة الاسلامية فان القوة البحرية هي قوة استراتيجية ولا تعرف حدودا.

واضاف: اننا نؤمن بالتواجد الى جانب اخوتنا الاعزاء في القوة البحرية للجيش في المياه البعيدة والمحيطات لاقرار الامن.

واكد بان التواجد في البحار من حقنا وحق اي دولة واضاف: ان من حقنا التواجد وتنفيذ المهمات في المياه البعيدة والمحيط الهندي وان تحقيق هذا الامر يعني السيادة البحرية.

وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري: ان هذه السفينة الحربية تحمل رسالة السلام والصداقة والاخوة والامن وليس من المقبول ان تتعرض سفننا التجارية وناقلات نفطنا الى تهديدات او احداث لامنها في المياه الحرة. ان توفير الامن لهذه السفن يقع على عاتقنا وسنحقق ذلك باقتدار.

واعتبر ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية هي السلام والصداقة المترافقة مع الامن للجميع وقال: ان هذه الاستراتيجية تتضمن الامن مقابل الامن والتهديد مقابل التهديد. الامن لا يُشترى بل يتحقق فقط في ظل السلام والاحترام المتبادل للمصالح.
رقم : 898812
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
19 تشرين الثاني 2020
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
19 تشرين الثاني 2020
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
19 تشرين الثاني 2020
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
19 تشرين الثاني 2020
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
18 تشرين الثاني 2020
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان