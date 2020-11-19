بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع

اكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان بارجة "الشهيد رودكي" العابرة للمحيطات التي انضمت اليوم الخميس لهذه القوة، بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، مزودة بمختلف انواع الاسلحة المصنعة وطنية.



وفي كلمته اليوم الخميس خلال المراسم اعتبر الادميرال تنكسيري الدفاع عن كيان الاسلام بانه لا يعرف حدودا وقال: انه وفقا لتصريحات قائد الثورة الاسلامية فان القوة البحرية هي قوة استراتيجية ولا تعرف حدودا.



واضاف: اننا نؤمن بالتواجد الى جانب اخوتنا الاعزاء في القوة البحرية للجيش في المياه البعيدة والمحيطات لاقرار الامن.



واكد بان التواجد في البحار من حقنا وحق اي دولة واضاف: ان من حقنا التواجد وتنفيذ المهمات في المياه البعيدة والمحيط الهندي وان تحقيق هذا الامر يعني السيادة البحرية.



وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري: ان هذه السفينة الحربية تحمل رسالة السلام والصداقة والاخوة والامن وليس من المقبول ان تتعرض سفننا التجارية وناقلات نفطنا الى تهديدات او احداث لامنها في المياه الحرة. ان توفير الامن لهذه السفن يقع على عاتقنا وسنحقق ذلك باقتدار.



واعتبر ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية هي السلام والصداقة المترافقة مع الامن للجميع وقال: ان هذه الاستراتيجية تتضمن الامن مقابل الامن والتهديد مقابل التهديد. الامن لا يُشترى بل يتحقق فقط في ظل السلام والاحترام المتبادل للمصالح.