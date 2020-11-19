الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:53

مخططات نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمالي القدس

مخططات نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمالي القدس
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يسعى إلى دفع أعمال البناء الاستيطاني في منطقة "عطروت" الاستيطانية المقام على أراضي قريتي "قلنديا البلد"، و"بيت حنينا" الفلسطينيتين شمال القدس المحتلة، وذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب.

وأفادت قناة "كان" المتلفزة الليلة الماضية أن نتنياهو أعرب خلال محادثات مغلقة عن رغبته في الحصول على موافقة فورية من الولايات المتحدة على هذه الخطوة، وأنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماعهما في القدس صباح اليوم دفع بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في هذا الحي إلى الأمام.

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين في الحكومة ومقربين من نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى فرض أمر واقع "استيطاني" على الأرض، قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، بايدن، منصبه رسميا.

وأشارت إلى قناعة المسؤولين المحيطين بنتنياهو بأنه "ما لم يتم إنجازه (من بناء استيطاني) الآن لن يحدث في ظل الإدارة الجديدة"، ورجحوا أن تضع إدارة بايدن العراقيل أمام تنفيذ المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ويجتمع اليوم الخميس نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، الذي وصل إلى "تل أبيب" في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يدلي الاثنان بتصريحات صحافية عقب الاجتماع.

يشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، كانت طرحت في شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، مخططا لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية جديدة على محيط المطار سابقا (مطار قلنديا) في منطقة "عطروت"، حيث رصدت حكومة الاحتلال ملايين الدولارات لهذا الهدف.

يذكر أن منطقة "عطروت"، وتقع شمال القدس المحتلة، على طريق رام الله - القدس، حيث أقامت سلطات الاحتلال في المكان منطقة صناعية استيطانية، تهدف إلى فصل القدس عن شمال ووسط الضفة الغربية، والسيطرة على الطريق الحيوي والوحيد من بين القدس وعمقها الفلسطيني في الشمال.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت قبل أيام على بناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" جنوب شرق القدس المحتلة، في منطقة تقع بين القدس وبيت لحم خارج الخط الأخضر (خط وهمي يفصل بين الأراضي للمحتلة عام 48 وتلك التي احتلت عام 1987)، بهدف فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها وعن القدس المحتلة.

وفي الوقت الذي تنتهك فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي الحقوق الفلسطينية وتهدم مساكنهم وتعتقل ابنائهم هناك من يزعمون انهم عربا يتحالفون مع العدو الاسرائيلي ويعطون الشرعية للاحتلال باالاستمرار في انتهاكاته ضد الفلسطينيين.
رقم : 898813
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
19 تشرين الثاني 2020
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
19 تشرين الثاني 2020
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
19 تشرين الثاني 2020
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
19 تشرين الثاني 2020
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
18 تشرين الثاني 2020
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان