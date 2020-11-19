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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:00

9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت لمواطن (90 عاما) من مخيم جنين، مواطنة (49 عاما) ومواطن (69 عاما) من نابلس، مواطنة من حلحول، ومواطن (64 عاما) من ترقوميا بمحافظة الخليل، مواطن (66 عاما) ومواطن (62 عاما) من قلقيلية، ومواطنين اثنين من قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (113)، نابلس (238)، بيت لحم (68)، قلقيلية (17)، رام الله والبيرة (90)، جنين (92)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (19)، طولكرم (34)، طوباس (37)، قطاع غزة (368)، ضواحي القدس (26)، مدينة القدس (141)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5609 فحوصات.

وأوضحت ان حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (48)، جنين (45)، نابلس (103)، طولكرم (19)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (36)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (345)، مدينة القدس (286).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
رقم : 898816
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