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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:04

هذه أحدث جريمة ارتكبتها 'قسد'بريف الحسكة

هذه أحدث جريمة ارتكبتها
اختطف مسلحو “قسد” المدعومون من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، عدداً من الشبان في قرية عكاظ بناحية تل حميس بريف الحسكة.

وحسب سانا فقد ذكرت مصادر محلية من ريف الحسكة الجنوبي، أن مسلحين تابعين لـ“قسد” داهموا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي قرية عكاظ التابعة لناحية تل حميس وأقدموا على اختطاف مجموعة من الشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأقدم عناصر “قسد” على مدى الأسابيع الأخيرة على تنفيذ عمليات مداهمة لقرى وبلدات في أرياف الحسكة ودير الزور والرقة واختطفت عشرات الشبان من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.
رقم : 898817
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