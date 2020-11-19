الخارجية الايرانية: ظريف يزور موسكو وباكو الاسبوع القادم

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور موسكو وباكو الأسبوع المقبل.



وأكد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف سيزور موسكو، ونوه في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان ظريف سيزور يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين روسيا وأذربيجان بهدف إجراء محادثات مع الأطراف الإقليمية.



وأضاف ان ناغورني قرة باغ وآخر المستجدات في المنطقة وكذلك القضايا الثنائية ستكون على جدول أعمال المحادثات.



وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزيري الخارجية الإيراني والروسي ظريف ولافروف سيجريان مباحثات ثنائية في موسكو الاثنين المقبل .