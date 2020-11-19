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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:17

السلطة الفلسطينية تعلق على زيارة بومبيو إلى مستوطنة صهيونية

السلطة الفلسطينية تعلق على زيارة بومبيو إلى مستوطنة صهيونية
دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وقرار واشنطن تصنيف منتجات المستوطنات بـ"المصنوعة في إسرائيل".

وشدد المتحدث الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة "وفا" الرسمية اليوم الخميس، على أن القرار المذكور يمثل تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية ويأتي استكمالا لقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".

وتابع أبو ردينة: "هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا".

وأشار المتحدث إلى أن السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، وخصوصا القرار رقم 2334 الذي تم تبنيه بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة.

وأصبح بومبيو اليوم أول دبلوماسي أمريكي يزور مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية المحتلة.
رقم : 898839
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