بأشد العبارات..دمشق تدين زيارة بومبيو لمستوطنات بالجولان السوري

أعلن مصدر مسؤول بالخارجية السورية، ان دمشق تدين بأشد العبارات زيارة وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.



وأضاف المصدر ان زيارة بومبيو تعتبر خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وانتهاك سافر لسيادة سورية.



وأكد ان دمشق تؤكد أن مثل هذه الزيارات الإجرامية تشجع استمرار "إسرائيل" في نهجها العدواني الخطير.



ودعا المصدر في وزارة خارجية سوريا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة زيارة بومبيو للجولان المحتل التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 49711/19/202