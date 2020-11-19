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الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:54

سيئول تحتاج أدلة إضافية حول الصواريخ الكورية الشمالية

سيئول تحتاج أدلة إضافية حول الصواريخ الكورية الشمالية
أفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، بأن هناك حاجة للمزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت جارتها الشمالية تمتلك تكنولوجيا إعادة دخول الصواريخ الباليستية الغلاف الجوي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل مون هونغ شيك، إن كوريا الشمالية لم تجر بعد اختبارا حقيقيا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الضروري لإثبات قدراتها على إعادة الدخول.

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن موقف بلاده ثابت وهو أن هناك حاجة لأدلة إضافية لإثبات إذا ما كانت كوريا الشمالية أمنت هذه التكنولوجيا.

يأتي موقف سيئول هذا عقب نشر مركز بحثي أمريكي اقتراحا يفيد بأن بيونغ يانغ أتقنت هذه التكنولوجيا بالفعل.

وكانت المؤسسة الفكرية الأمريكية "هيريتج فاونديشن" قد أشارت في ملخص لتقرير القوى العسكري الأمريكي لعام 2021 بأن مركبات إعادة الدخول للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الكورية الشمالية "من المرجح أن تظهر أداء جيدا إذا طارت بمسار طبيعي إلى أهداف بالأجزاء القارية الأمريكية" وذلك نقلا عن السلطات الاستخبارية الأمريكية.

وفي التقرير، صرحت "هيريتج فاونديشن"، بأن كوريا الشمالية تشكل تهديدا كبيرا للمصالح الحيوية الأمريكية، حيث أنها تواصل تطوير قدراتها الصاروخية والنووية.

وقد أجرت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا ضخما الشهر الماضي في بيونغ يانغ، واستعرضت صاروخا باليستيا عابرا للقارات وغيره من الأسلحة، في الوقت الذي تعهد فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمواصلة تقوية "ردع الحرب" كقدرات دفاعية لبلاده.
رقم : 898852
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