الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:03

هكذا يرد مندوب ايران على المندوبة الاميركية بوكالة الطاقة الذرية

هكذا يرد مندوب ايران على المندوبة الاميركية بوكالة الطاقة الذرية
رد مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مزاعم مندوبة الولايات المتحدة جاكي والكوت بشأن البرنامج النووي الايراني.

وقال كاظم غريب آبادي في الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان الكيان الصهيوني هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي انتج وطور أنواعًا مختلفة من أسلحة الدمار الشامل، وتساءل، المندوبة الأميركية التي تبدي قلقها تجاه البرنامج النووي الايراني ما مدى قلقها من الترسانة النووية الصهيونية؟

وأشار غريب ابادي إلى تصريحات يوكيا امانو المدير العام السابق للوكالة الذي اكد ان الاتفاق النووي نموذج لنظام التحقق وانه كان يأمل في تطبيقه على الأعضاء الآخرين في الوكالة ، مضيفًا: ان مسؤولي الوكالة اكدوا في العديد من الحالات ، بما في ذلك المقابلات المختلفة ، والإحاطات الفنية ، وما إلى ذلك ، وجود نظام تحقق قوي في إيران. ومع ذلك ، إذا كان يعتقد أي عضو آخر لديه معايير أعلى لإجراء التحقق ، فإن إيران مستعدة لاعتبارها نموذجًا إذا وافقت أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع غريب أبادي: "بينما تمتلك الولايات المتحدة آلاف الرؤوس الحربية النووية ، وقد استخدمت القنابل النووية ضد دولة لا تمتلك أسلحة نووية ، وتهدد دول اخرى باحتمال استخدامها ضدها ، لذلك لا يحق لهذا البلد الحديث عن مخاوف الانتشار النووي.

وأشار أيضا الى الكيان الصهيوني وقال: "هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا يلتزم بأي آلية من آليات السيطرة والتحكم وابادة أسلحة الدمار الشامل، وقد أنتج وطور أنواعًا مختلفة من هذه الأسلحة".

وتساءل ايضا ما مدى قلق الولايات المتحدة من معايير التحقق التي وضعتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، والتي وقعت بشكل رسمي على بروتوكولات ثانوية ليست اساسية فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية؟" إذا كان الأمريكيون يزعمون أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتزمون بمعايير عالية للتحقق ، فكيف لا يتحدثون عن تطبيق هذه المعايير في دول أخرى ، بما في ذلك الشرق الأوسط؟ كم مرة أعربوا عن قلقهم في هذا الصدد؟

وأكد غريب أبادي أن ايران لا تولي اية قيمة للضجيج والمزاعم الخادعة التي لا أساس سواء صدرت من الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي ، لأنها تهدف بشكل رئيسي إلى الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها.
رقم : 898864
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
19 تشرين الثاني 2020
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
19 تشرين الثاني 2020
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
19 تشرين الثاني 2020
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
19 تشرين الثاني 2020
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
18 تشرين الثاني 2020
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان