فرنسا تطالب باشراف دولي لتطبيق وقف اطلاق النار في قرة باغ

اعلنت الرئاسة الفرنسية ان باريس تطالب باشراف دولي لتطبيق وقف اطلاق النار في اقليم ناجورنو قرة باغ .



وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اتصالين مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا انه ينبغي أن تسمح نهاية القتال باستئناف مفاوضات حسن النية من أجل حماية سكان ناجورنو قرة باغ وضمان عودة عشرات الآلاف الذين فروا من منازلهم في الأسابيع القليلة الماضية في أوضاع أمنية جديدة.



من جهة اخرى قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية ان باريس تطالب باشراف دولي على وقف اطلاق النار والسماح بعودة اللاجئين وعودة المقاتلين الاجانب خاصة من سوريا.