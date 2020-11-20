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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 08:45

نيجيريا.. تاجيل محاكمة الشيخ الزكزكي

نيجيريا.. تاجيل محاكمة الشيخ الزكزكي
اعلنت مصادر نيجيرية عن تاجيل محاكمة زعيم الحركة الاسلامية الشيخ الزكزكي الى الخامسِ والعشرين والسادسِ والعشرين من شهر يناير كانون الثاني من العام المقبل

واشارت المصادر اَنَّ المحكمة قررت الاستمرارَ بالاستماعِ الى الشهود.

وقدم محامو الحكومة اسماء ثمانيةَ عشر اسماً تم الاستماع الى بيانات ستة منهم وهم ضابطان للجيش النيجيري وأربعة مدنين حتى الان .

الشيخ ابراهيم يعقوب زاكزاكي، عالم دين نيجيري، يَشغَلُ منصبَ رئيسِ الحركة الإسلامية، أفجَعتْهُ السلطاتُ بقتلِ 3 من أبنائهِ عامَ 2014 أثناءَ مشاركتِهم في مسيرةِ يومِ القدسِ العالمي.

وفي العام 2015 ارتكبَ الجيشُ النيجيري مجزرةً في مدينة زاريا، خلالَ التحضير لمراسمِ ولادةِ الرسولِ الأكرم (ص) ادتْ الى استشهادِ المئات من الرجال والنساءِ والاطفال، ليُصارَ بعدَها إلى اعتقال الشيخ الزكزاكي وزوجتهِ بتهمةِ التحريض على الإرهاب ضد الدولة.
رقم : 898875
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