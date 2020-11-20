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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 08:49

فلسطينيو سوريا في لبنان يحتجون على تقليص ‘‘أونروا‘‘ خدماتها

فلسطينيو سوريا في لبنان يحتجون على تقليص ‘‘أونروا‘‘ خدماتها
أقامت لجنة الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، اعتصاماً في مخيم برج البراجنة (جنوب بيروت)؛ للاحتجاج على تقليص وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفليسطينيين "أونروا"، الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.


وأدان المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيروت أبو خليل قاسم، الإجراءات المعقدة التي تتطلبها المعاملات التي يتقدم بها الفلسطينيون القادمون من سوريا لدى الوكالة، مطالبا "أونروا" بتسهيل هذه الإجراءات.

ولفت "أبو قاسم" إلى أن المظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون القادمون من سورية، تؤثر على معيشتهم، واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وطالب الوكالة بصرف بدل الإيواء لفلسطينيي سوريا الموجودين في لبنان، بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، حتى لا تحرمهم من حقوقهم، وصرف رواتب موظفي "أونروا" القادمين سوريا بالدولار أيضا.

وانتقد عدم توفير "أونروا" الحماية القانونية لفلسطينيي سوريا، الذين دفعت الحرب بعضهم إلى الدخول خلسة إلى لبنان، ليُنقذوا أنفسهم وعائلاتهم، من الحرب.

وأكد "ابو قاسم" تضامن المعتصمين مع موظفي "أونروا"، المهددين بقطع جزء من رواتبهم، لافتا إلى أن هذا القرار سيجر نتائج كارثية على المجتمع الفلسطيني.
رقم : 898876
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