حماس: قرار وزير الخارجية الأمريكي عدوان على شعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم: إن اعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قرار بلاده عدَّ منتجات المستوطنات "بضائع إسرائيلية"، "عدوان حقيقي على حقوق شعبنا، وعنجهية ووقاحة أمريكية فجة".



وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أمس الخميس، أن القرار يعدّ أكبر عملية تزوير يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي الذي يكنّ عداء حقيقيا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه، والقرار الذي أعلنه انتهاك لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية.



وأكد قاسم أن القرار الأمريكي يؤكد أن المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية متزايدة، ما يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا لوقف المخاطر كافة.



وفي وقت سابق من أمس الخميس، زار وزير الخارجية الأمريكي مستوطنة "بسغوت" بالضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض والتحذير الفلسطيني.