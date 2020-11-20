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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 08:56

ميركل: كورونا يتطلب منا الكثير من الجهود لمواجهته

ميركل: كورونا يتطلب منا الكثير من الجهود لمواجهته
أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي ناقش وضع فيروس كورونا المستجد، وتوصل إلى أن الجائحة ما زالت تتطلب الكثير من الجهود.

وقالت ميركل للصحفيين بعد المؤتمر مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي: "لقد ناقشنا الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا. أغلب دول الأعضاء لديهم مؤشر عال للإصابات الجديدة، والكثير من الدول الأعضاء قد فرضوا نظام الحجر الصحي الكامل أو الجزئي".

وأضافت: "هذا سيتطلب منا جهود كثيرة، ويجب أن نتبادل المعلومات حول هذا الموضوع، وخاصة حول التدابير التي ستفرض بعد عيد الميلاد ورأس السنة".

وأشارت المستشارة إلى أن المشاركين في الاجتماع قد أعربوا عن استعدادهم التام للبقاء على تواصل حول هذا الموضوع.
رقم : 898882
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