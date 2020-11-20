الأمم المتحدة تحذر من استمرار الوضع الهش في ليبيا

اعربت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن أسفها لعدم بدءِ الجهات المتحاربة سحب قواتِها من الجبهات رغم توقيعِ اتفاق وقف لإطلاقِ النار في تشرين الأول/أكتوبر.



وحذرت ستيفاني وليامز من استمرار الوضع الهش في ليبيا، قائلة إنه ليس هناك وقت للتهاون، مشيرة إلى أنه بينما تسعى اللجنة العسكرية المشتركة إلى تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، لم يبدأ الجانبان بعد في سحب قواتهما.



وذكّرت ويليامز أنَّ قواتِ تتبعِ حكومة الوفاق لا تزال متمركزةً في أبو قرين والوشكة، كما رُصِدتْ رحلات لطائرات شحنٍ عسكرية في مطاري الوطية ومصراتة". موضحةً اَنه بالنسبةِ إلى قواتِ المشير حفتر ايضا تواصل إقامةَ تحصينات ومراكز عسكريةٍ بين سرت والجفرة، وحثت مبعوثة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخصٍ يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء.



وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وُقع في جنيف اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي قالت عنه الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنه "لحظة سيسجلها التاريخ".



ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا اتساقا مع نداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش العالمي الذي أطلقه في آذار/مارس الماضي حيث دعا إلى وقف إطلاق النار والتركيز على عدونا المشترك، فيروس كورونا.