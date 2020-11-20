إثيوبيا: نتقدم صوب عاصمة إقليم تيجراي

قالت إثيوبيا إنها تتقدم صوبَ عاصمة إقليم تيجراي في حربٍ مستمرة منذ أسبوعين أودت بحياةِ المئات ودفعت نحو ثلاثين ألفَ لاجئ إلى الفرار للسودان.



واعلنت حكومة رئيسِ الوزراء الاثيوبي أبي احمد أنَّ قواتِها حققت سلسلةً من الانتصارات، وستصلُ قريباً إلى عاصمةِ الإقليم ميكيلي، التي يبلغُ عددُ سكانِها نحوَ خمسِمئةِ ألفِ نسمة.



فيما اكدت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطرُ على الاقليم أنَّ الحرب اعتداءٌ غيرُ دستوري، متهمةً الحكومة بالثأرِ العرقي ضد قادةِ الاقليم.



واكدت اَنها ستواصل التصدي للقواتِ الحكومية، ويتبادل الطرفان اتهاماتٍ بارتكاب فظائع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.