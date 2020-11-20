صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم

قال المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، ان الولايات المتحدة الأميركية لم تعد القوى العظمى الوحيدة في العالم.



وشدد صفوي لدى زيارته محافظة كيلان (شمال) ولقائه قائد فيلق القدس في المحافظة، الى أن الولايات المتحدة تحولت الى قوة كسائر القوى في العالم.



ولفت الى أن الغرب لا يزال يسعى الى ممارسة الضغوط القصوى ضد الشعوب والحكومات المستقلة في العالم.



كما تطرق الى أهمية محافظة كيلان وقربها من بحر قزوين والدول المطلة البحر، مشددا على ضرورة انتهاز هذه الفرصة لتنمية الصادرات الايرانية، وكذلك تنمية السياحة في المحافظة.