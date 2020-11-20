الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:49

ماقصة الـ300 الف دولار والطائرات الروسية الى سوريا؟

ماقصة الـ300 الف دولار والطائرات الروسية الى سوريا؟
كشف وزير النقل في الحكومة السورية “زهير هزيم” عن صفقة كبيرة تعقدها دمشق مع موسكو دفعتها الاولى تبلغ ٣٠٠ ألف دولار أمريكي.

فقد كشف هزيم في كلمة أمام مجلس الشعب عن عقد موقع مع روسيا لشراء طائرات ركاب روسية، إذ تم دفع ٣٠٠ ألف دولار أمريكي لروسيا.

وأوضح هزيم أن «نسعى لشراء طائرات ركاب روسية حديثة، علماً أن المعمل أغلق البيع حتى عام 2023 لكن سوف نسعى»، بحسب صحيفة (الوطن).

وأضاف أن «وزارة النقل السورية تعمل على إدخال ثلاث طائرات في الخدمة، حيث تسعى لجلب محركات لها».

وكان السفير الروسي في دمشق “ألكسندر كينشاك”، أعلن في عام ٢٠١٨، أن الحكومة السورية بدأت مفاوضات مع روسيا حول شراء دفعة من طائرات ركاب من طراز “إم إس-21″.

وكشفت مصادر في مؤسسة “السورية للطيران”، في وقت سابق من العام الحالي لصحيفة (البعث) أن المؤسسة أنفقت مئات ملايين الليرات كتكاليف رحلات بدون ركاب، بحجة التقيد بـ “معايير عالمية”.

وتمتلك سوريا ٣ طائرات مدنية تشكل أسطولها الجوي، كما تعتمد السلطات على شركات طيران خاصة، أبرزها “أجنحة الشام”
رقم : 898892
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
20 تشرين الثاني 2020
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
20 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
19 تشرين الثاني 2020
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
19 تشرين الثاني 2020
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
19 تشرين الثاني 2020
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
19 تشرين الثاني 2020
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
19 تشرين الثاني 2020
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
18 تشرين الثاني 2020
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان