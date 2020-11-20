الشيخ الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت

اعلن الامين العام لعصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة الاميركية لعدم التزام واشنطن بشروط المقاومة.



وخلالَ لقاءٍ متلفز اعتبر الشيخ الخزعلي اَن العمليات العسكرية للمقاومة ستُستائف لكنها مرتَهنة بالاوضاع الراهنة.



وقال الخزعلي بحسب موقع /المعلومة/، ان “الغرض من حمل السلاح لفصائل المقاومة هو لهدف وسبب معين وفي حال زوال الهدف يزول السلاح”.



واضاف ان “الدستور لايجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان، كما وجود مقاتلين وفي قاعدة مع أسلحة يعتبر وجود أجنبي يرفضه الدستور والبرلمان”.



وبين ان “الجرائم التي نفذتها القوات الأمريكية من المفترض أن تطبق عليها القوانين العراقية”.



وذكر ان “التهديدات التي صدرت من الجانب الأمريكي بشأن نقل السفارة لم تكن دقيقة وإنما كانت حرب نفسية هدفها الضغط”.