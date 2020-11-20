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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:25

هكذا علق برلماني ايراني على تصريحات بومبيو

هكذا علق برلماني ايراني على تصريحات بومبيو
ادان عضو البرلمان الايراني علي يزدي خواه تصريحات وزير خارجية اميركا مايك بومبيو حول فرض حظر جديد على البلاد وعدها تصب في مسار استمرار سياسة الاملاءات وذات طبيعة دعائية بهدف تضليل الرأي العام في الداخل الاميركي.

وأعتبر علي یزدي ‌خواه، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وحضارتها في طريقها للانهيار لذلك تقوم باتخاذ أية خطوات للخروج من مشاكلها بهدف تضليل الرأي العام في الداخل الاميركي.

ووصف تصريحات المسؤولين الاميركيين حول الحظر الجديد على ايران بأنها ذات طبيعة دعائية.

ونوه الى ان المسؤولين المقالين في حكومة ترامب أكدوا عدم جدوى الحظر ضد ايران وعدم إمكانية فرض حظر جديد ضد ايران لذلك فان تصريحات بومبيو ذات طابع مسيس.

وأكد ان الشعب الايراني وثورته الاسلامية كان قد واجه الحظر بصلابة وصمود منذ اربعة عقود واستطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف الصعد لذلك فان فرض حظر جديد يصب في سياق تكرار الاملاءات السابقة.
رقم : 898924
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