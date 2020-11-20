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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:18

ارتفاع طفيف في وفيات واصابات الكورونا في ايران

ارتفاع طفيف في وفيات واصابات الكورونا في ايران
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري اليوم الجمعة عن تسجيل 13260 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 479 شخصا بالمرض خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت اعداد الوفيات والاصابات ارتفاعا طفيفا مقارنة بيوم أمس فقد بلغ عدد الاصابات 13223 اصابة والوفيات 476 وفاة.

وذكرت لاري في تصريحها للتلفزيون الايراني انه مع الأعداد الجديد للمصابين فقد وصل مجموع الذين اصيبوا بفايروس كورونا في البلاد الى 828 ألف 377 مصابا، بينما وصل مجموع حالات الوفيات جراء المرض الى 33 ألف و896 حالة.

أما فيما يتعلق بمجموع الذين تعافوا من المرض فقد بلغ عدده محتى الآن 589 ألف و25 متعافي من المرض، بينما وصل عدد الذين يرقدون حاليا في المستشفيات نتيجة وضعهم الصحي الحرج الى 5 آلاف و756 مريض.
رقم : 898939
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