رئيسة مفوضية أوروبا تأمل عودة الولايات المتحدة للنهج التعددي

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة عن أملها في تجديد الولايات المتحدة التزامها من أجل النهج التعددي، ولا سيما في مكافحة الوباء والاحترار المناخي، بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.



وقالت فون دير لاين عشية قمة لمجموعة العشرين "على جميع الدول أن تعمل بشكل أفضل معا لتحسين الأمن الصحي العالمي... لم تشأ الولايات المتحدة حتى الآن الالتزام بهذا الموضوع".



وأضافت دير لاين، "آمل بشدة أن يتبدل الوضع الآن مع الرئيس المنتخب الجديد"، و"نتوقع كذلك اندفاعة جديدة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة" بشأن اتفاق المناخ الموقع في باريس.