واشنطن تواصل تنفيذ عقوبات الإعدام رغم هزيمة ترامب

نفذت الولايات المتحدة الخميس ثامن عملية إعدام فدرالية منذ استئناف تنفيذ هذه العقوبة في الصيف بعد تجميدها طوال 17 عاما، وفي وقت يعارضها الرئيس المنتخب جو بايدن.



وجاء تنفيذ العقوبة، خلافا لتقليد يملي على الرؤساء المنتهية ولايتهم وقف عمليات الإعدام ريثما تنتقل السلطة إلى الرئيس الجديد.



ورغم هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت وزارة العدل الخميس إعدام "أورلاندو هول" بحقنه بمادة بنتوباربيتال في سجن فدرالي في ولاية إنديانا.



وأورلاندو هول أميركي أسود عمره 49 عاما، حكمت عليه هيئة محلفين جميع أعضائها من البيض عام 1995 بالإعدام لإدانته باغتصاب وقتل فتاة عمرها 16 عاما، قام بالتواطؤ مع شركاء بضربها ودفنها حية في سياق عملية تسوية حسابات.



وهي ثامن عملية إعدام فدرالية منذ أن استأنفت الإدارة في الصيف هذه العمليات المتوقفة منذ 17 عاما، والتي يعارضها الرئيس الديموقراطي المنتخب الذي يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير.



وفي حين علقت الولايات الأميركية جميعها تقريبا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، قامت إدارة ترامب في المقابل بعدد غير مسبوق من الإعدامات الفدرالية بلغت ثمانية منذ تموز/ يوليو.



وكان محاميا المحكوم مارشا ويدر وروبرت أوين صرحا أن ملف هول "يعكس التباينات العرقية المقلقة على صعيد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة" حيث يشكل السود 45% من المحكوم عليهم بالإعدام، في حين أنهم لا يمثلون سوى 13% من مجموع السكان.



كما تعتزم الحكومة الفدرالية إعدام امرأة هي ليزا مونتغومري في 8 كانون الأول/ ديسمبر. وطلب محاموها تأجيل العملية لإصابتهم بوباء كوفيد-19.



ومن المقرر أيضا إعدام براندون برنارد في 10 كانون الأول/ ديسمبر.