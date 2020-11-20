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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:57

ثلاث صفقات ضخمة في بورصة دمشق بنحو 335 مليون ل.س

ثلاث صفقات ضخمة في بورصة دمشق بنحو 335 مليون ل.س
أغلقت بورصة دمشق جلسة تداول اليوم الخميس بحجم قدره 486,011 سهماً، وبقيمة قاربت 425.7 مليون ليرة سورية، موزعة على 112 صفقة، بينها 3 صفقات ضخمة على أسهم بنوك “سورية الإسلامي” و”البركة” و”قطر الوطني” بنحو 335 مليون ليرة.

وارتفع مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالقيمة السوقية “DWX” اليوم 51.84 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 7,723.90 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.68%.

وصعد مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالأسهم الحرة “DLX” اليوم 20.83 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1,279.43 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 1.66%.

وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:

1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 11,162 سهماً بنحو 9.9 مليون ليرة سورية من خلال 10 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 887.65 ل.س، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.17%.

وجرى تنفيذ صفقة ضخمة واحدة بحجم 290,021 سهماً، وقيمة 249,708,081 ل.س، ليصبح إجمالي حجم التداول 301,183 سهماً بقيمة 259,615,995 ليرة من خلال 11 صفقة، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.

2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 9,239 سهماً بحوالي 10.5 مليون ليرة سورية من خلال 10 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 1,138.18 ل.س، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 2.12%.

وجرى تنفيذ صفقة ضخمة واحدة بحجم قدره 41,273 سهماً، وقيمة 46,019,395 ل.س، ليصبح إجمالي حجم التداول 50,512 سهماً وبقيمة 56,535,070 ليرة، عبر 11 صفقة، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.

3 – بنك البركة – سورية “BBSY”: تم تداول 37,950 سهماً، بحدود 42 مليون ليرة سورية من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 1,099.11 ل.س، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.22%.

4 – بنك قطر الوطني – سورية “QNBS”: تم تداول 1,500 سهم، بقيمة 1,080,000 ليرة، من خلال صفقة واحدة، ليغلق سهمه على سعر 727.00 ل.س ،مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.

وجرى تنفيذ صفقة ضخمة واحدة بحجم 53,872 سهماً، وقيمة 39,164,944 ل.س، ليصبح إجمالي حجم التداول 55,372 سهماً بقيمة 40,244,944 ليرة سورية، من خلال صفقتين، علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.

وأنهت السوق جلسة التداولات الماضية بحجم قدره 236,306 أسهم، وبقيمة ناهزت 204 ملايين ليرة، موزعة على 99 صفقة، وانخفض المؤشر الأساسي -44.09 نقطة، مغلقاً على قيمة 7,672.06 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.57%.
رقم : 898967
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